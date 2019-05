Gallyon: ’Ik ben hier nog dolgelukkig’

Haar tv-carrière is inmiddels aardig imposant, maar Gallyon van Vessems échte liefde is natuurlijk haar dochter Julie en man Greg. Ⓒ BSR Agency

Al sinds de start in 1995 is GALLYON VAN VESSEM een vast gezicht van SBS. Met haar vrouwelijke collega’s maakte de presentatrice in bijna vijfentwintig jaar van Hart van Nederland een vaste waarde voor de zender en groeide zelf uit tot een anchor van het landelijke nieuws. Een openhartig gesprek over ambities, moeilijke momenten, haar gezin en huilen op televisie. „De tranen zitten soms achter het neusschot.”