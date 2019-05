Van meet af aan bonje tussen Toppers

Na twee jaar afwezigheid wegens ruzie met Gordon (r.), keerde Gerard Joling (2e l.) in 2010 terug bij de Toppers. Ⓒ Foto ANP

Amsterdam - Terwijl hun fans verzot zijn op het ’saamhorigheidsgevoel’ en de goede sfeer ’zonder een spatje onenigheid’ tijdens de concerten, geven de Toppers zelf niet altijd het goede voorbeeld. Botsende karakters zorgden ervoor dat er in vijftien jaar Toppers diverse keren van formatie is gewisseld. Eigenlijk rommelde het al vanaf de geboorte van de groep, in 2004.