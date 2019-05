Al vijftien jaar saamhorigheid en verbroedering

Voor de vijftiende editie van de Toppers in Concert, ’Happy birthday’, zijn de kleuren van de Nederlandse vlag, met een touch of gold de dresscode. De ArenA wordt één groot rood-wit-blauwe massa, met rood voor de fans op de bovenste, wit voor de onderste ring en blauw op het veld.

De outfit van beste vriendinnen Jacqueline van Dijk en Heidi van den Bos uit Zaandijk hangt klaar. „We verheugen ons hier al het hele jaar op”, lacht Jacqueline. „We zijn alle jaren geweest, op één keer na. Toen deed Gerard Joling niet mee, en zijn wij ook niet gegaan. Het zijn fantastische concerten. Een avond lang één groot feest en lekker uit je dak gaan. Natuurlijk gaan we lekker over de top.”

Sinds in 2010 de ’dresscode’ werd ingevoerd, maken de fans er een soort carnaval van, maar dan allemaal volgens hetzelfde thema. En net als bij het zuidelijke carnaval voelt iedereen zich, mede door die verkleedpartij, gelijkgestemd en eensgezind op dit meezingfestival.

In 2012 leek het wel alsof Sail Amsterdam bezig was; overal (vrouwelijke en mannelijke) matrozen en kapiteins op straat, in de trein, op de fiets, op weg naar de ArenA. ’Love boat’, was het toen. Topper-fan Daniëlle Bekius uit Apeldoorn was er toen ook bij, samen met haar vriendin Carla. „We gaan nu vrijdag weer samen. Zó veel zin in”, straalt ze. „Vanaf het eerste uur ben ik er ieder jaar bij geweest, met uitzondering van twee jaar. Altijd gehuld in bijpassende outfit, liefst met glitters.”

Matthew en Cristina Hollaardt uit Rotterdam betreuren het dat ze moeten overslaan: „We hebben helaas geen kaartjes, maar we genieten mee via de filmpjes en foto’s die altijd op sociale media verschijnen. Het is leuk dat jong en oud echt in de leukste outfits komen, de meesten maken er elk jaar veel werk van. We wensen iedereen veel plezier!”

Matthew en Cristina Hollaardt bij de Toppers in 2016, thema Disco.

De concerten zijn in de regel in no-time uitverkocht. Het is in de loop der jaren spannend geworden om kaartjes te bestellen, constateert Sabine van Schie, die dit jaar met haar zus Désirée van de partij is, net als de voorgaande 14 jaren. „Kaartjes bestelde je in het begin via de fax”, weet de Utrechtse nog. „Tegenwoordig moet je via internet bestellen en dan maar hopen dat je geluk hebt en mooie plaatsen krijgt toegewezen.” Ze maken er ondertussen hun eigen traditie van: „Eerst een hapje eten bij Van der Valk in Breukelen, waar ze al jaren een Toppersmenu hebben. Vervolgens richting de ArenA, waar je overal Toppersfans ziet lopen.”

Angelique Wieten is die vrouw uit Alphen aan den Rijn, die jaarlijks samen met haar vriendin Yolanda Willemsen op de stoep voor de Arena zit te picknicken met een patatje en een kaassoufflé van de Febo. „We reserveren onze eigen stoeptegel en nemen de ’tafel-aankleding’ mee”, lacht ze.

Die oergezellige traditie wordt door veel Toppersfans geroemd. „Wat de Toppers uniek maakt, is de verbroedering en de gemoedelijkheid. Ik ben zowel vrijdag- als zaterdagavond van de partij”, schetst Mario van Beusecom. „Het zijn de mensen die er komen”, beaamt Suus Leibbrand uit Medemblik, die elk jaar met het hele gezin paraat is. Net als Ton Albers, die afwisselend met 1, 2 of drie dochters uit Almere/Lelystad komt: „We tellen de uren alweer af. Geweldig feest.”

Pim en Suus Leibbrand nemen hun kinderen Max en Nikki ook elk jaar mee. Hier in 2012, de Love boat-editie.

Nel Jeijsman uit Schiedam gaat altijd met haar moeder Rosalinda Tieleman. „In de loop der jaren hebben we er één gemist. De Toppers is ons carnaval. Vanaf de eerste kaartverkoop in november leven we ernaartoe. De kleding uitzoeken, vermaken en passen. En als het dan zover is, word je opgenomen tussen 70.000 zielen, die allen hetzelfde doel hebben: er een groot feest van maken, en dat wordt het ook.”