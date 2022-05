Jordaanse koning ontneemt halfbroer prins Hamzah vrijheid

„De afgelopen jaren heb ik geprobeerd heel veel geduld te hebben met mijn broer en me in te houden. Ik heb zijn gedrag vaak geaccepteerd in de hoop dat hij ooit volwassen zou worden en dat ik dan een broer zou hebben die ons volk en ons land trots zou maken. Ik heb zo veel geduld gehad, maar hij heeft me keer op keer teleurgesteld”, aldus de koning in een verklaring.

Bekijk ook: De broedervete in Jordanië die niet zou misstaan in The Crown

In de uitgebreide brief staat dat de prins vanaf heden niet meer zelf mag bepalen waar hij woont, met wie hij communiceert en waar hij naartoe gaat. Dit is besloten omdat de 42-jarige Hamzah blijft ontkennen dat hij kwade bedoelingen met het land heeft en omdat hij volgens de koning weigert te veranderen.

„Ik ben tot de teleurstellende conclusie gekomen dat hij niet zal veranderen”, besluit de koning. „Een jaar lang heeft hij zichzelf op het rechte pad kunnen zetten en zijn familie trots kunnen maken, maar dat heeft hij niet gedaan.”