Cardi B haalt hard uit naar fans

Cardi B Ⓒ BSR Agency

Haal het niet in je hoofd om iets te zeggen over het afzeggen van haar concerten, want dan komt Cardi B achter je aan. De rapper liet zich gaan in een Instagram Live video, waarin ze korte metten maakte met volgers die hun vraagtekens zetten bij de reden die Cardi aan hen opgaf: herstellen van een aantal plastisch chirurgische ingrepen.