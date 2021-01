William & Charles: tóch nog vrienden

Lang konden ze amper lezen of schrijven met elkaar, inmiddels is de band tussen William en Charles weer dik in orde. Ⓒ Getty Images

Jarenlang boterde het voor geen meter tussen PRINS CHARLES en zijn oudste zoon PRINS WILLIAM. Vooral in zijn pubertijd, Williams moeder DIANA was toen net overleden, was de kleine prins bij tijd en wijle opstandig en soms zelfs agressief tegen zijn vader. Het was Hertogin Catherine die haar man en schoonvader weer nader tot elkaar wist te brengen. Ook kreeg zij daarbij hulp van uitgerekend PRINS ANDREW en schoonzus MEGHAN.