Man Elton John: doodeng om Rocketman te kijken

Furnish, die Rocketman samen met John produceerde, zei: „Het was echt verschrikkelijk, omdat het zo’n enorme verantwoordelijkheid van ons vroeg. Elton was zeer emotioneel, waardoor ik dacht: misschien hadden we dit niet moeten doen. Hij moest huilen, met van die grote uithalen. Hij liep echt helemaal leeg.”

Rocketman is tot dusver zeer positief ontvangen en wordt door recensenten als ’nog beter’ beschouwd dan Bohemian Rhapsody, de film over het leven van Queen’s Freddie Mercury, die vele belangrijke prijzen won.