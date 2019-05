’Priscilla Presley verkoopt huis om dochter te redden’

Priscilla woonde zelf niet in de villa, maar leeft in huis in Beverly Hills. Ze kocht het pand in 1976 voor 150.000 euro, drie jaar nadat ze van haar echtgenoot Elvis scheidde. „Ze zou dit nooit gedaan hebben als Lisa Marie geen hulp nodig had, maar kennelijk is de situatie zo penibel dat Priscilla geen andere uitweg zag”, aldus een bron.

Lisa Marie kwam in de problemen nadat haar voormalige manager het fortuin dat ze van haar beroemde vader geërfd had, er doorheen gejaagd zou hebben. Want hoewel ze een maandelijkse toelage van 100.000 dollar uit het trustfonds van de Elvis Presley Enterprises krijgt, bleek de dochter van The King daar niet makkelijk bij te kunnen komen. Volgens haar advocaat zat haar manager daartussen.

Naast de problemen met haar manager, was Presley ook nog eens verwikkeld in een rechtszaak met haar ex-man Michael Lockwood, de vader van haar tweelingdochters. Hij eiste alimentatie van haar, maar een rechter sprak uit dat ze die niet hoeft te betalen. De slepende rechtszaak heeft Lisa Marie ook veel geld gekost.