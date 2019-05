David Letterman gefascineerd door Kanye West

Letterman sprak Kanye voor zijn Netflix-programma My Next Guest Needs No Introduction. „Ik weet niks van bipolariteit of schizofrenie, want ik kamp er niet mee, gelukkig”, aldus David, die hem opzocht tijdens een van zijn Sunday Services, een kerkelijke dienst die hij sinds een paar maanden geeft. Daar was West zeer openhartig over wat er met hem gebeurd tijdens een ’aanval’. „Je wordt super paranoia over alles. Iedereen lijkt te acteren tegenover je, alles lijkt een samenzwering. De overheid lijkt geheime chips in je hoofd te hebben geplaatst, waardoor je denkt dat alles wat je zegt wordt opgenomen. Op een gegeven moment denk je zelfs dat iedereen je wil vermoorden, dus je vertrouwt niemand meer.”

Ook liet Letterman zich uit over Kim Kardashian, de vrouw van Kanye. „Ik ken haar wat beter dan Kanye. Zij maakt zich echt hard voor dingen. Niet alleen voor hem en haar familie, maar zoals we weten ook voor de rechten van gevangenen, die ze helpt vrij te krijgen of kortere straffen te laten krijgen.”