’Paris Jackson denkt aan trouwen’

Paris Jackson en Gabriel Glenn Ⓒ BSr Agency

Volgens bronnen van Page Six zouden Paris Jackson en haar vriend Gabriel Glenn, die tevens lid van Jackson’s band Sound Flowers is, ’gesprekken aan het voeren zijn over trouwen’. Het stel, dat sinds april 2018 bij elkaar is, zou elkaar ringen hebben gegeven waarmee ze de belofte uitspreken om elkaar het jawoord te geven.