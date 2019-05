Broadway in New York is hot en booming

„Dit is fenomenaal”, aldus Charlotte St. Martin, chef van de overkoepelende organisatie. Het vorige seizoen trok 13,8 miljoen mensen naar Broadway, wat ongeveer 1,7 miljard dollar in het laatje bracht, wat ook niet slecht is natuurlijk.

Met name het toenemende toerisme in New York lijkt doorslaggevend te zijn geweest voor de gigantische bezoekersaantallen. Ongeveer 63 procent van de theaterbezoekers is toerist, die met 72 shows op Broadway keuze genoeg had voor een avondje vertier.

Een van de populairste stukken was de musical Hamilton, die het levensverhaal vertelt van de Amerikaanse politicus Alexander Hamilton aan de hand van rapmuziek. De musical was dit seizoen goed voor een opbrengst van 165 miljoen dollar.

De gemiddelde ticketprijs op Broadway was 124 dollar.