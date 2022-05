Wie wint het Eurovisie Songfestival: Oekraïne of toch een outsider?

In de finale nemen 25 landen het tegen elkaar op. Vijftien landen vielen in de afgelopen week af. Al wekenlang is Oekraïne de favoriet. Het land, dat momenteel in oorlog met Rusland verkeert, gaat volgens de bookmakers veel sympathiestemmen krijgen en zo voor de derde keer het songfestival winnen.

Oekraïne heeft sinds zijn debuut in 2003 al een enorme staat van dienst opgebouwd op het Eurovisie Songfestival. Het land haalde in alle zeventien deelnames de finale. In 2004 en 2016 werd met respectievelijk Ruslana en Jamala de zege opgeëist. De enigen die de groep Kalush Orchestra nog van een overwinning kunnen afhouden lijken op voorhand Sam Ryder uit het Verenigd Koninkrijk, Cornelia Jakobs uit Zweden en het duo Mahmood en BLANCO uit Italië.

Vakjury

De uitslag van zaterdag staat al voor de helft vast. De vakjury’s van de deelnemende landen bepaalden hun puntenverdeling vrijdagavond al op basis van de zogeheten tweede dress rehearsal, een soort generale repetitie. Die stemmen tellen voor 50 procent mee. De miljoenen tv-kijkers in Europa en Australië bepalen zaterdagavond tijdens de live-uitzending de andere helft van de uitslag.

Tijdens de show zullen presentatoren Mika en Laura Pausini optredens verzorgen. Ook komt Måneskin, de winnaar van vorig jaar, in actie en is er een bijzonder optreden van de inmiddels 74-jarige Gigliola Cinquetti. Zij zorgde in 1964 voor de eerste Italiaanse overwinning op het songfestival met het liedje Non ho l’età.