Horrorproducent wil wereld veranderen

Voor de première van zijn nieuwe film MA, over een getroebleerde vrouw (Octavia Spencer) die geobsedeerd raakt door een groep jongeren, bezocht de Amerikaan deze week Amsterdam.„Ik groeide op met het werk van Hitchcock en series als Friday the 13th”, zo verklaart hij zijn specialisatie in horrorfilms. „Maar bovenal is dit het soort films dat met een klein budget al een maximaal effect kan bewerkstelligen. Ik heb mijzelf en mijn makers nooit afhankelijk willen maken van grote partijen die artistieke invloed wilden gaan uitoefenen omdat zij geld hadden ingelegd.”

Blum werkt voor de release van zijn films wel samen met de grote studio’s. „Maar verder zijn we volledig onafhankelijk. Dat betekent dus wel dat we niet met grote budgetten werken; het verhaal moet voor zichzelf spreken. Bij het maken van een kostuumdrama om een romantische komedie loopt het financieel al heel snel in de papieren. Dat is iets dat wij echt niet willen.”

Op het gebied van casting probeert Blum altijd ’out of the box’ te denken; de hoofdrol in MA door Oscarwinnares Octavia Spencer (The Help). „In Hollywood denkt men graag in hokjes”, legt de producent uit. „Als je één maal in een horrorfilm hebt gespeeld en het was een succes, word je voortaan alleen nog maar voor dat genre benaderd.” Blumhouse heeft een castingafdeling die alleen kijkt naar wie het meest geschikt zou zijn voor een bepaalde rol. „Over het algemeen vinden acteurs het heerlijk om buiten hun geijkte ’comfort zone’ te treden. Bovendien hebben we inmiddels een goede reputatie opgebouwd; acteurs durven op basis van ons cv met ons risico’s te nemen.”

Opmerkelijk is ook dat veel van zijn films opvallend gelaagd zijn - zowel Get Out als US snijden naast onder het bloedstollende verhaal het woekerende racisme in de VS aan. „Ik ga niet zitten denken: welke misstand zal ik nu eens aan de kaak stellen”, grinnikt hij. Een film als Happy Death Day heeft geen dubbele bodem of boodschap. „Maar ik juich het wél toe als je een spannend verhaal kan vertellen dat óók nog iets wezenlijks over de wereld weet te zeggen. Er is niets mis met sequels, maar wél met herhalingsoefeningen, want het publiek is niet dom.”

Blum heeft niet de illusie dat hij met zijn werk, hoe gelaagd ook, grote maatschappelijke veranderingen kan bewerkstelligen. „Als jij een doorgewinterde racist bent, dan zal je je denkbeelden niet opeens veranderen als je Get Out hebt gezien”, legt hij uit. „Maar verhalen kunnen wel de perceptie veranderen van mensen die daar open voor staan. Je kan soms worden gewezen op zaken waar je je zelf eigenlijk totaal niet bewust van was, zoals onbewust racisme. Dat is in elk geval iets waar ik mijzelf tijdens het maken van de film veel meer bewust van ben geworden, en dat ik ook heb geprobeerd in mijn eigen leven te veranderen.”

MA draait nu in de Nederlandse bioscopen.