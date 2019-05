Marco Borsato verstevigt Top 40-record

Hoe het danst is al het 21e lied van Marco dat de top 3 van de Top 40 weet te bereiken. Borsato laat daarmee The Beatles verder achter zich. De Britse band scoorde in 1970 hun 19e en laatste top 3-hit.

Borsato maakte het nummer met Armin van Buuren en Davina Michelle. Voor beide artiesten is het pas de tweede keer dat ze in de top 3 belanden. Armin kreeg dit in 2013 voor elkaar met This is What It Feels Like en Davina vorig jaar met haar monsterhit Duurt te lang. Overigens is Davina’s laatste lied Skyward ook te vinden in de top 10. Hierdoor is ze de vierde Nederlandse zangeres ooit die het voor elkaar kreeg om met twee gelijktijdige hits in de top 10 te komen.

Verder blijft Duncan Laurence de absolute heer en meester van de Top 40. Zijn nummer Arcade staat voor de derde week op rij bovenaan de lijst en breidt zelfs zijn voorsprong ten opzichte van de concurrentie uit.