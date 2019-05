Giel Beelen: ’Dit was de laatste ochtendshow...’

Terwijl Giel Beelen de plaat In the End afkondigt, geeft hij meteen aan dat er aan meer een einde komt. Een tikkende klok wordt ingezet en Giel zet een dramatische stem op. , „Ja, dit is het tikken van de klok die ons zojuist verteld heeft dat het bijna negen uur is. En dat betekent de laatste uitzending van mij op Veronica. Elke tik die je hoort betekent dat het weer wat later is geworden, dat er weer een seconde voorbij is gegaan die nooit meer terug zal keren. En iets dat je op dit moment beleeft, ook niet meer zal beleven”, filosofeert hij erop los.

„Ik heb niet veel zin om er heel veel woorden aan vuil te maken. Ik heb de tijd niet en ik kan het ook niet meer. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Een periode wordt afgesloten en er sterft iets. En daarmee ook een beetje de democratie in Nederland en dat spijt mij. Voor Nederland. Ik heb het er de hele ochtend niet over gehad, maar dit was hem: de laatste ochtendshow voor mij.”

Eens te meer wordt duidelijk dat het verschil tussen spreek- en schrijftaal van groot belang is. Het is inderdaad de laatste uitzending, maar niet van hem maar van de maand mei... Hoewel hij de grap vrijwel ieder jaar lijkt uit te halen, trappen er steeds weer mensen in. Op Twitter wordt echter gehoopt dat hij de waarheid spreekt. „Mooi! Opzouten die nageboorte eter!”, reageert een ’fan’. „Beloofd?”, vraagt een ander zich af.

Een groot deel heeft meteen door dat Giel zijn lolbroek weer aan heeft getrokken. „Tot in juni dan maar!”