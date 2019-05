’Tristan niet voorbereid op Kardashian-gekte’

Lamar Odom, de ex-man van Khloé Kardashian, denkt dat Tristan Thompson niet helemaal wist waar hij aan begon toen hij een relatie kreeg met Khloé. „Het is zwaar om daarin te stappen als je er niet helemaal op bent voorbereid”, zegt de basketballer, doelend op de enorme bekendheid van de realityster, in Us Weekly.