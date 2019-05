Nog geen roze wolk voor net bevallen Snooki

„Mijn voeten zijn opgezwollen, ik draag een luier, mijn zoon heeft twee keer over me heen gepoept en geplast en mijn ischias is extra heftig. Hallo postnataal”, deelt de 31-jarige Nicole in haar Instagram Story. „Niemand die me ook heeft gewaarschuwd voor de krampen na een derde bevalling. Het voelt alsof ik nog steeds aan het bevallen ben.”

De realityster, die al zoon Lorenzo (6) en dochter Giovanna (4) heeft, is natuurlijk ook heel blij met haar baby. „Ik mis hem. Word wakker en kijk naar mij”, schrijft ze bij een filmpje waarin Angelo in een wiegje ligt te slapen.