Peperdure privéjet van Drake was een cadeau

De Canadese maatschappij ziet het als een slimme investering. Dat het goede publiciteit is, blijkt al. Drake gaf namelijk op Instagram een uitgebreide rondleiding door zijn vliegtuig en maakte er al meerdere tripjes mee.

De 32-jarige rapper deelde begin deze maand een filmpje van zijn nieuwe privéjet. Hierop is te zien dat het gevaarte blauw is en dat Drakes logo op de buitenkant staat. Het toestel is uitgerust met een zeer luxe interieur en telt twee slaapkamers.

Drake had zijn vliegtuig overigens makkelijk zelf kunnen betalen. Vorig jaar alleen al verdiende hij 47 miljoen dollar.