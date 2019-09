Davina Michelle nog niet benaderd voor Eurovisiesongfestival

Chantal Janzen, ook te gast in de RTL 4-talkshow, zei eerder deze week dat zij haar punten op Davina zou zetten. „Hoe ze eruitziet, haar energie, maar natuurlijk vooral vanwege die stem”, legde de presentatrice haar keuze vrijdag uit.

Helaas voor Chantal is de zangeres nog niet gebeld. Maar als ze wel al een belletje had gehad, heeft ze haar antwoord nog niet paraat. „Ten eerste ben ik nog niet gevraagd of niks dus ik vind het moeilijk om nu al ja of nee te zeggen en ten tweede kost het enorm veel tijd.”

Davina heeft het volgend jaar al druk genoeg met haar eigen muzikale projecten. „Ik denk dat tegen de tijd dat ik inderdaad gevraagd word er goed over na moet denken.”