Kim Kardashian weer langs bij gevangene

Cooper is de zoveelste gevangene voor wie Kim zich inzet om hem vrij te krijgen. De vrouw van Kanye West is ervan overtuigd dat Cooper in de jaren tachtig ten onrechte is veroordeeld voor het plegen van vier moorden. De 61-jarige man wacht al sinds 1983 op zijn doodstraf. Afgelopen oktober kreeg Kim de gouverneur van Californië zover om zich te verdiepen in de zaak, waarna er nieuwe DNA-testen kwamen.

De definitieve resultaten hiervan moeten nog binnenkomen. Toch besloot Kim dat ze Cooper alvast wilde ontmoeten. In een twee uur durend gesprek is de Keeping Up with the Kardashians-ster er verder van overtuigd geraakt dat Cooper er toentertijd is ingeluisd, meldt TMZ.

Hoogstwaarschijnlijk is Cooper maar al te blij met de steun van Kim. De realityster, die nu zelf rechten studeert, en haar juridische team wisten afgelopen maanden al zeventien gevangenen vrij te krijgen.