Kinky Cara op de pijnbank

De 26-jarige Cara en haar drie jaar oudere vriendin werden vastgelegd op de gevoelige plaat toen ze samen, gniffelend, hun laatste aanwinst uit hun auto tilden en vervolgens naar hun huis in West Hollwood droegen. Zichtbaar tevreden met de aanschaf van de eenzitsbank, keken de twee elkaar voortdurend – met een eveneens onafgebroken glimlach – in hun ogen.

Supermodel Cara gaf twee maanden geleden een kijkje in haar liefdesleven, waarin ze niets onder stoelen of banken stak. Terugkijkend op haar seksuele ervaringen van de afgelopen acht jaar, gaf ze toe dat ze tegenwoordig liever thuisblijft om de liefde te bedrijven, dan dat ze in nachtclubs op zoek gaat naar vertier.

De ster uit Suicide Squad (2016) vertelde bovendien dat een orgasme het beste ’geschenk’ is dat ze haar bedpartner kan geven. „Ik ben ontzettend goed in het geven van liefde, maar niet in het ontvangen ervan. Tussen de lakens ben ik hetzelfde. Ik vind het moeilijk om liefde en lust te ervaren, dus daarom vind ik het heerlijk om het te geven.”

Volgens Daily Mail is de Extreme Seks Bench verkrijgbaar bij het Australische bedrijf Wild Secrets voor een bedrag van 360 pond (ruim 400 euro). Voor 50 euro meer is de loveseat ook te koop bij Bol.com. De webshop waarschuwt echter wel: ’Let op, bijna uitverkocht!’