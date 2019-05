Robin Williams op witte doek herdacht

Robin Williams: „Ik deed dingen waarvan zelfs de duivel zou zehhem: rustig aan een beetje” Ⓒ ANP

Het is deze zomer al weer vijf jaar geleden dat ROBIN WILLIAMS zichzelf op 63-jarige leeftijd van het leven beroofde, maar dankzij de film ’Aladdin’ is het gedachtegoed van de acteur levendiger dan ooit. Zijn familie is trots, maar ook diepbedroefd. ’Ik ben uit wanhoop het water in gelopen waar zijn as is uitgestrooid. Pas daar voelde ik eindelijk zijn ziel weer bij me.’