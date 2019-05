Ernst Daniël Smid: ’Ik ben geen man om alleen te blijven’

Ernst Daniël Smid Ⓒ ANP

Het alleen zijn valt bariton ERNST DANIËL SMID niet mee. Een jaar geleden kwam er een definitief einde aan zijn relatie met vriendin ALY, die daarvoor al een tijdje had geknipperd. Zij was het die hem hielp het verdriet om zijn overleden vrouw een plek te geven, maar bleek toch niet de ware. Nu is er na een optreden niemand die op hem wacht.