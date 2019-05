Vengaboys lachen zich rot: ’Tijd van 7000 euro is voorbij’

De Vengaboys treden op tijdens een demonstratie in Oostenrijk Ⓒ EPA

De Vengaboys worden overstroomd met Oostenrijkse aanvragen voor optredens, nu Going to Ibiza onverwacht een comeback heeft gemaakt als politiek protestlied. ,,Dat loopt in de tientallen” zegt Bas Toemen van het boekingsbureau Jan Vis.