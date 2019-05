Gert Verhulst getrouwd

Het baasje van Samson, waar de Studio-baas overigens onlangs mee brak, maakte kort geleden bekend dat hij deze maand met zijn jarenlange liefde in het huwelijksbootje zou stappen. Gert nam een aantal goede vrienden mee op een geheel verzorgde reis naar vrijgezellenparadijs Las Vegas.

Desondanks hoefden we Gert geen Hangover-tafeleren te verwachten tijdens zijn ’trip naar de Strip’. De tv-maker was zó moe, dat hij al in slaap viel tijdens de voorstelling van Cirque du Soleil! „Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik heb het daar geen enkele avond middernacht zien worden!”

Gert had eerder relaties met voormalig K3-zangeressen Karen Dame en de Nederlandse Nederlandse Josje Huisman.