Yes-R: ’In Egypte ging ik van voetbal houden’

Yes-R wordt door veel fans als Marokkaan gezien, maar voelt zich dankzij zijn vader minstens zo Egyptisch. Ⓒ Management Yes-R

Amsterdam - Voor het eerst in de geschiedenis wordt de Africa Cup dit jaar in de zomer georganiseerd. Rapper Yes-R (32) heeft een bijzondere band met gastland Egypte: zijn vader werd er geboren en hij leerde er van voetbal houden. „In Nederland moesten we om 20.00 uur thuis zijn. Op vakantie speelden we vaak tot diep in de nacht op straat.”