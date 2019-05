Kelsey Grammer gespot met Frasier-script

De foto werd gemaakt in Londen en op de cover van het script staat naast de titel van de show, Grammers productiebedrijf Gramnet. De acteur hint al sinds vorig jaar zomer op een terugkeer van Frasier, dat in 1993 startte als spin-off van de eveneens populaire serie Cheers. De sitcom draaide om psychiater en radiopresentator Frasier Crane, die zijn vader in huis neemt.

Pa Crane, gespeeld door de vorig jaar overleden John Mahoney, was een tegenpool van zijn zoon en diens broer en vakgenoot Niles (David Hyde Pierce). Jane Leeves speelde in de serie de verpleegster van Martin Crane, Daphne en Peri Gilpin was te zien als radioproducente Roz.

De reboot zou de zoveelste zijn van een serie uit de jaren tachtig en negentig. Eerder werden onder meer Will & Grace, Roseanne, MacGyver en Full House uit de mottenballen gehaald. Inmiddels zijn in Amerika ook reboots te zien van Charmed, Magnum P.I. en Murphy Brown.