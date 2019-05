Olcay en Ruud genieten van vakantie in Kroatië

„Hou het even voor jezelf, maar hoe leuk ben jij?”, schrijft de NPO Radio 2-dj bij een foto van hen samen. Olcay plaatste op haar beurt een kiekje van zichzelf aan zee, waarop Ruud grappend reageerde haar net op het strand te hebben gezien.

Het is niet de eerste keer dat het koppel, dat in maart bekendmaakte een setje te zijn, samen naar het buitenland reist. Vorige maand trakteerde Olcay haar vriend op een weekendje Rome vanwege zijn vijftigste verjaardag. „Ik ga hem er in ieder geval iedere minuut van de dag aan herinneren dat hij vijftig wordt. Hij is een lieve man, we kunnen leuk met elkaar kletsen. Ja, ik ben echt wel verliefd”, liet de onderneemster vorige maand weten aan RTL Boulevard.