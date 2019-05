Petitie Vlemmix voor Te land, ter zee en in de lucht

„Ik vind het heel belangrijk dat het weer terugkomt. De NPO wil natuurlijk minder amusement op de televisie, maar dat is dit programma niet alleen. Het is een stukje volkscultuur”, legt hij uit aan BuzzE. Volgens Vlemmix zit ook het Nederlandse televisiepubliek te wachten op een terugkeer van het voormalige TROS-programma, dat voor het eerst in 1971 en tot 2011 te zien was. „Nog elke dag komen mensen op me af en door het hele land worden ervan afgeleide spellen georganiseerd.”

De petitie is inmiddels door tientallen mensen ondertekend, Vlemmix hoopt dat het er in ieder geval 20.000 worden. Hiermee gaat hij dan langs bij de NPO en bij de Tweede Kamer. „Ik hoop natuurlijk dat het bij AVROTROS komt, maar het programma komt sowieso weer terug op televisie. Als het niet bij de AVROTROS is dan wel bij de regionale of commerciële omroep.”

Komend weekend organiseert Vlemmix ook een reünie voor alle oud-medewerkers en oud-deelnemers bij zijn villa in Eindhoven. Dan komen er „zeker een paar honderd” mensen bij elkaar.