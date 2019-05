Marco Borsato waarschuwt voor zeer warm weer

Ⓒ Paul Barendregt / BSR Agency

Fans van Marco Borsato die komend weekeinde een van zijn concerten in De Kuip bezoeken, moeten rekening houden met het zomerse weer. De zanger waarschuwt concertbezoekers voor de zon. Volgens hem kan het „zeer warm” worden in het Rotterdamse stadion. „Bereid je goed voor, dan gaan we er weer een feestje van maken”, schrijft hij op Instagram.