Jeroen Pauw eerste gast van Genee en Hendriks

In april werd bekend dat Veronica gaat experimenteren met een late talkshow, voorlopig alleen de komende zes weken op de zondagavond. Daarmee springt de zender in een gat, want op zondag wordt momenteel geen actuele talkshow uitgezonden.

In het programma ontvangen Wilfred en Hélène gasten aan tafel met wie ze praten over actuele zaken. Behalve Jeroen Pauw zijn onder anderen de vertrokken CDA-leider Sybrand Buma en journalist Thijs Zeeman te gast. Zeeman komt praten over de laatste ontwikkelingen rondom de mysterieuze dood van model Ivana Smit. Frans Duijts is de huiszanger van dienst.