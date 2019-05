Gordon weer samen met Rogier

Gordon schrijft bij een kiekje van hen samen: „Toch weer bij elkaar! Borrel in The Burgerroom Amsterdam.” Een van de vele reacties van de fans luidt: „Blijft een mooi setje om te zien”, en een ander schrijft: „En nu als de sodemieter trouwen.”

Hoewel de fans het wel zien zitten als Gordon en Rogier een stel zouden zijn, lijkt het er meer op dat ze vriendschappelijk een drankje aan het doen zijn. Eerder liet Rogier al weten dat er geen sprake is van liefde. „Het contact tussen Gordon en mij is heel erg goed. Die show was nu al ongeveer anderhalf jaar geleden, maar het speelt nog bij heel veel mensen. Wij hebben gewoon een vriendschap opgebouwd. Zo ben ik bij zijn nieuwe zaak geweest en dit soort nieuws deel je met elkaar.”

