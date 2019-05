Ook Candy Dulfer bij Whitney-hommage Glennis

Ⓒ Hollandse Hoogte / Mario Nap Fotografie

Glennis Grace heeft nog een genodigde bijgeschreven op de al lange lijst gastartiesten die haar bijstaan tijdens haar Whitney Houston-hommage in de Ahoy in Rotterdam. Naast Berget Lewis, Alain Clark, Edsilia Rombley en Do is ook Candy Dulfer van de partij. Dat maakte de zangeres vrijdag bekend in RTL Boulevard.