’Meghan duwt Archie rond in Nederlandse designkinderwagen’

Volgens The Sun staat de Hollandse wagen al een tijdje in Frogmore Cottage. Harry en Meghan kregen de kinderwagen als babycadeau van vrienden. Volgens een ingewijde komt de wagen al goed van pas. „Meg vindt het geweldig om moeder te zijn. Ze ziet er geweldig uit en geniet van de eerst weken van haar zoon. De nieuwe kinderwagen is perfect voor de lange wandelingen die ze maakt op landgoed Windsor om Archie in slaap te krijgen.”

Archie kwam op 6 mei ter wereld in een privéziekenhuis in Londen. Zijn ouders kozen ervoor geen kindermeisje in te huren, maar Meghans moeder Doria Ragland stond het stel in de eerste weken bij. Zij is inmiddels teruggevlogen naar Los Angeles.

Harry ging daags na de geboorte van Archie alweer aan het werk. Zo vloog de prins drie dagen nadat hij vader was geworden naar Den Haag om de Invictus Games 2020 te lanceren.