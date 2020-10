Rechtszaak Meghan tegen Britse tabloids uitgesteld

De vrouw van prins Harry wilde graag dat de rechtszaak zou opschuiven en had daarvoor een verzoek ingediend. Een rechter van het hooggerechtshof in Londen gaf Meghan donderdag haar zin, melden Britse media. De zaak, die gepland stond voor 11 januari, wordt nu verschoven naar een nader te bepalen datum in de herfst van 2021.

De hertogin klaagde de uitgever aan omdat de krant Mail on Sunday vorig jaar februari een ’vertrouwelijke, persoonlijke’ handgeschreven brief aan haar vervreemde vader Thomas Markle publiceerde. Daarmee schonden Mail on Sunday en MailOnline de privacy van Meghan, stelde zij in rechtbankdocumenten.