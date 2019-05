Geblesseerde Martin Garrix geeft update

„Een paar dagen rust! Het voelt goed en m’n enkel is ook aan het herstellen, denk ik”, schrijft Martin die ligt te relaxen in een zwembad in Frankrijk.

Martin werd nadat hij zich bezeerd had direct naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij veel pijn had. Maandag liet een woordvoerder van de dj al weten dat alles onder controle was. „Maar hij doet het voorlopig even rustig aan, dat wel.” Zijn management wilde geen toelichting geven op wat er precies met zijn enkel aan de hand is.

