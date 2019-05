Gouden pakken voor kristallen Toppers

René Froger, Gerard Joling, Jeroen van der Boom en Jan Smit vieren hun kristallen jubileum met twee Toppers in Concert-shows, waar in totaal 130.000 mensen op afkomen. Vrijdagavond is het eerste concert, zaterdag het tweede. Voor de jubileumeditie is het thema ’Happy Birthday Party’ uitgekozen. Uiteraard gaat dit gepaard met weer een aantal flamboyante pakken maar ook het publiek deint in stijl mee. De dresscode is rood voor de tweede ring, wit voor de eerste en het veld is blauw gekleurd.

De mannen begonnen het concert vrijdag in het goud maar later in de show komt er ook nog een extra bijzonder kostuum langs. Vanwege de 350e sterfdag van Rembrandt dragen de zangers pakken met delen van de Nachtwacht. Wanneer het viertal naast elkaar staat, is het volledige schilderij te zien.

Net als voorgaande edities worden Froger, Joling, Smit en Van der Boom ook dit jaar door gastartiesten vergezeld. Zo beklimmen onder meer Snollebollekes, OG3NE en Re-Play het podium.