Stranger Things-acteur Noah Schnapp (18) komt uit de kast

„Toen ik mijn vrienden en familie eindelijk vertelde dat ik homo was, nadat ik 18 jaar bang in de kast had gezeten en zij alleen maar zeiden: ’we weten het’”, schrijft Schnapp bij zijn video op TikTok. Verder schrijft de acteur dat hij „misschien toch meer op Will lijkt dan hij denkt.”

TMZ meldt dat fans van de serie al jaren speculeren over de geaardheid van het personage Will Byers, vanwege zijn crush op Mike Wheeler, een ander personage in de serie. Volgens bevestigt Schnapp met zijn coming-out de theorie van de fans.