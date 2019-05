Jan Joost weggestuurd bij It Takes 2

Jan Joost is de vierde afvaller van het programma. Hij zong met Waylon de nummers Hound Dog en Hit The Road Jack en mocht daarna nog een keer opdraven voor wat later bleek zijn zwanenzang. Zijn tweede lied was Hoe met Miss Montreal, dat oorspronkelijk een duet tussen de zangeres en Nielson is.

Wel door naar de volgende ronde zijn Loes Haverkort, Lisa Michels, Pim Muda, Harry Piekema en Imanuelle Grives. It Takes 2 is een tv-show waarin BN’ers met geen of nauwelijks zangervaring gaan zingen. Ze werken onder leiding van professionals Waylon, Marcel Veenendaal en Trijntje Oosterhuis aan hun zangvaardigheden.