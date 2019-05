Frederik houdt zich rustig met pijnlijke rug

Het Deense hof maakte woensdag bekend dat de 51-jarige Frederik opnieuw last heeft van een hernia. Het gaat om lichte klachten aan de linkerkant van zijn rug. De pijntjes zorgen er wel voor dat Frederik dit jaar grotendeels niet aan de Royal Run mee kan doen. Uit vrees dat de klachten erger worden loopt hij nu alleen de One Mile Run in Kopenhagen mee en laat hij de lange afstanden links liggen.

Bekijk ook: Kroonprins Frederik moet Royal Run afzeggen door hernia

De kroonprins zou op 10 juni op drie verschillende plekken meedoen aan de Royal Run, een hardloopevenement in vijf verschillende steden. Frederik wilde in totaal ruim 16,6 kilometer afleggen. „Ik zal aanwezig zijn in alle steden waar ik al beloofd heb te zijn. Dus je zult me zien en ik kijk er naar uit”, aldus de zoon van koningin Margrethe.

Frederik was tenslotte zeer te spreken over de nieuwe spoorlijn nadat hij een stuk met de trein had gereden. „Het was zeer aangenaam. Het leek haast of we zweefden”, aldus de kroonprins.