Willibrord Frequin: Eigen begrafenis al geregeld

Zo onthult de voormalig televisiepresentator dat ze gevraagd hebben ’of ze nog wat geld krijgen’ als hij er niet meer is. Zijn beweegreden achter het etentje? „Je hoort heel vaak dat mensen doodgaan en familie of vrienden zeggen: ’Ik had dit nog willen vragen, ik had dat nog willen bespreken’.”

Willibrord antwoordt op de vraag van Jeroen Pauw of hij alles al geregeld heeft voor zijn begrafenis: „Ik ga op een huifkar met vier of zes paarden naar de basiliek in Laren, echt chique hoor. Fanfare erbij, groot koor, dat wordt een feestje.” Ook is zijn wens dat de stoet vervolgens naar zijn favoriete restaurant in Blaricum gaat. „Met een platte kist, waar glaasjes op kunnen staan.”