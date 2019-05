Aladdin-ster Mena Massoud klaagt Tesla aan

Uit rechtbankpapieren in handen van TMZ stelt de 27-jarige acteur dat Tesla verantwoordelijk is voor het ongeluk.

Mena die de auto, een Tesla Model 3, in september kocht verklaart dat tijdens een van de eerste keren dat hij met de bolide reed, iets het rechtervoorwiel zou hebben geraakt, waardoor de auto in de berm belandde en tegen een boom aan knalde. Het voertuig was na het ongeluk total loss.

Naar verluidt eist Mena een schadevergoeding voor persoonlijk leed. Tesla heeft nog niet gereageerd.