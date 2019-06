Elton John boos om Russische versie Rocketman

Elton John op de Britse première van Rocketman. Ⓒ BSR Agency

Elton John is op zijn zachtst gezegd niet blij met de bewerkte versie van de film Rocketman die in de Russische bioscopen wordt gedraaid. In de Russische versie van de biografische film over de Britse artiest zijn seksscènes en fragmenten met drugsgebruik weggelaten.