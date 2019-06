Inspiratiebron American Gangster overleden

Acteur Denzel Washington als Frank Lucas in de film American Gangster. Ⓒ BSR Agency

De voormalige Amerikaanse drugsbaron Frank Lucas, die een inspiratiebron vormde voor de misdaadfilm American Gangster, is op 88-jarige leeftijd overleden. Zijn neef Adrian Lassiter vertelde vrijdag (plaatselijke tijd) aan Amerikaanse media dat zijn oom in New Jersey een natuurlijke dood is gestorven.