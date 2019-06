Jack van Gelder heeft heimwee naar de NOS

Dat zegt Jack zaterdag in het AD. De 68-jarige presentator werkt op dit moment met veel plezier voor Ziggo Sport, maar heeft lang voor de NOS gewerkt. Toen Jack laatst vanwege het 60-jarig bestaan van Studio Sport voor even terugkeerde, deed dat wel wat met hem. „Het was de eerste keer sinds mijn vertrek dat ik weer bewust naar de NOS ging, weer over dat parkeerterrein liep, het pand betrad. Heel gek was dat.”

Desondanks is een terugkeer niet in de maak. Toch? „Eh, dan sta ik in dubio. De NOS houdt een plek in mijn hart. Maar zij zijn goed bezet, ik heb een goede job. Heel reëel is het dus niet.”