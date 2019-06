Frontman Kaiser Chiefs naar Zeeuws ziekenhuis

Ricky Wilson met twee ambulancemedewerkers én zijn arm in het gips. Ⓒ ANP/Instagram

Het had weinig gescheeld of het optreden van Kaiser Chiefs op festival Vestrock had vrijdagavond niet kunnen doorgaan. De zanger van de Britse band, Ricky Wilson, moest vlak voor zijn optreden op naar het ziekenhuis in Terneuzen, zo bericht de Zeeuwse krant PZC.