Amerikaanse funkzangeres Betty Davis (77) overleden

Davis, die van 1968 tot 1969 één jaar getrouwd was met de befaamde jazztrompettist Miles Davis, was vooral in de jaren 60 en 70 actief als zangeres. Het grootste deel van haar muziek maakte zij tussen 1964 en 1975. In 1973 bracht ze het album Betty Davis uit. In de twee jaar daarna volgden respectievelijk They say I’m different en Nasty gal.

Davis stond daarnaast bekend om haar uitdagende teksten, zoals in de nummers Shut off the light en If I'm in luck I might get picked up. Sommige nummers werden zo controversieel gevonden dat ze niet werden gedraaid op radiostations en op televisie.

Davis bracht in 2019 voor het laatst een nummer uit, A little bit hot tonight. Davis schreef en produceerde het nummer, maar de zang liet zij over aan haar vriendin Danielle Maggio.