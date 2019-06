Roy Donders: ’Het doet mij niets hoe men over mij denkt’

2016-10-10 14:36:21 AMSTERDAM - Roy Donders rn Rian Donders tijdens de presentatie van de nieuwe SBS realityprogramma's. ANP KIPPA ROBIN VAN LONKHUIJSEN Ⓒ ANP Kippa

De afgelopen anderhalf jaar waren de donkerste uit het nog jonge leven van Roy Donders. De 28-jarige stylist verloor kort achter elkaar zijn oma en opa, zag zijn winkel na negen intensieve jaren failliet gaan, verloor het grootste deel van zijn spaargeld en verbrak zijn relatie. „Het interesseert me 0,0 procent hoe mensen over me denken.”