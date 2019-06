’Fergie vraagt officieel scheiding aan’

Al in 2017 maakte het stel bekend uit elkaar te zijn gegaan. Dat ging in goed overleg, vertelde Fergie – die als zangeres van The Black Eyed Peas doorbrak – toen. „Met liefde en respect voor elkaar hebben we eerder dit jaar besloten om uit elkaar te gaan. Om ons gezin de gelegenheid te geven zich aan te passen, hebben we het nog privé gehouden voordat we er mee naar buiten zouden komen. Wij zullen elkaar en het gezin altijd blijven ondersteunen.”

Josh is inmiddels al een tijdje openlijk aan het daten. Zo werd afgelopen juli bekend dat zijn relatie met Elza Gonzalez na vijf maanden op de klippen was gelopen.

Fergie (44) en Josh (46) waren sinds 2009 getrouwd. Ze hebben samen één zoontje: de 5-jarige Axl.