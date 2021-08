Ex-vrouw Eminem deed opnieuw zelfmoordpoging

Inmiddels is Kim weer thuis, nadat ze onderzocht is in het ziekenhuis. Het incident zou vlak na het overlijden van haar moeder hebben plaatsgevonden op 23 juli. In 2016 verloor Eminems ex haar zus Dawn al, die het leven liet na een overdosis heroïne op 41-jarige leeftijd. Na Dawns overlijden liet Kim weten ’nooit meer compleet te zijn’, wat leidde tot heftige depressies en suïcidale gedachtes.

Eminem en Kim trouwden in 1999 om vervolgens in 2001 te scheiden. In 2006 traden ze opnieuw met elkaar in het huwelijk, al duurde dat slechts een paar maanden. De twee hebben altijd gedeelde voogdij over dochter Hailie gehad.

In 2015 deed Kim ook al een poging om uit het leven te stappen.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.